"Куршавель, мы прилетели", - объявила Собчак, прилетев на горнолыжный курорт с Богомоловым и сыном на частном самолете

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4 января 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Roman Denisov, globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и мужем режиссером Константином Богомоловом проведет зимние каникулы в Альпах. Семейство прилетело во Францию на частном самолете. Ксения сфотографировалась на фоне самолета и сразу выложила снимки в Инстаграм.

"Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршавель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!" - подписала она фото.

Собчак поставила трехлетнего Платона на лыжи. Вероятно, малышу наняли специально тренера, обучающего кататься на горных лыжах детей.

Куршавель - известный для некоторых россиян французский горнолыжный курорт в Альпах. Многие любят арендовать апартаменты. Собчак и Богомолов поселились в пятизвездочном отеле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)3 Янв 2020 в 1:19 PST