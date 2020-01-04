"Куршавель, мы прилетели", - объявила Собчак, прилетев на горнолыжный курорт с Богомоловым и сыном на частном самолете

Телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и мужем режиссером Константином Богомоловом проведет зимние каникулы в Альпах. Семейство прилетело во Францию на частном самолете. Ксения сфотографировалась на фоне самолета и сразу выложила снимки в Инстаграм.
"Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршавель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!" - подписала она фото.
Собчак поставила трехлетнего Платона на лыжи. Вероятно, малышу наняли специально тренера, обучающего кататься на горных лыжах детей.
Куршавель - известный для некоторых россиян французский горнолыжный курорт в Альпах. Многие любят арендовать апартаменты. Собчак и Богомолов поселились в пятизвездочном отеле.
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