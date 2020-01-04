Священник рассказал о недопустимости происходящего на могиле Волчек

//Шоу-бизнес 13+

4 января 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.Ру

Фото: соцсети

Священников возмутило происходящее на могиле худрука «Современника» Галины Волчек. Неизвестные оставили ей пепельницу, окурок и пачку сигарет.

Отмечается, что при жизни Волчек была заядлой курильщицей и порой выкуривала до половины пачки за час. Предполагается, что нестандартное подношение должно было стать знаком признательности.

«Кощунство! Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы — сигареты и водку, как это часто делают родственники. Все это — отголоски язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете», - высказал свое мнение о произошедшем священник.