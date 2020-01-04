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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Модель, мама пяти детей Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Модель, мама пяти детей Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера
Наталья Водянова фото: vk.com/natalia_vodianova

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода, многодетная мама Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Двое из пятерых детей Натальи Водяновой - дети Антуана. Модель и бизнесмен вместе несколько лет, и наконец официально оформят отношения.

37-летняя Водянова выложила в Инстаграм фото с любимым мужчиной, а на ее пальчике фолловеры заметили помолвочное колечко.

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)31 Дек 2019 в 4:04 PST

Максим и Роман - младшие сыновья Натальи Водяновой.

В браке с британским аристократом Джастином Портманом нижегородка родила троих детей и прожила с ним около 10 лет. Старшему сыну Наташи Лукасу в конце декабря исполнилось 18 лет.

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)22 Дек 2019 в 5:03 PST

В 2010 СМИ начали писать о расставании Водяновой с Портманом. И вскоре бывшие супруги подтвердили развод.
Потом в жизни модели появился Антуан Арно. Наталья с детьми переехали в Париж. Лукасу, Неву и Виктору пришлось привыкать к новой школе.  Со своим родным  отцом они общаются.

После пяти родов у Натальи Водяновой сохранилась идеальная фигура, и она остается одной из самых востребованных моделей.

Детей Наташа в Россию привозит и учит их русскому языку.

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)2 Янв 2020 в 2:23 PST

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