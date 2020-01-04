Знаменитый британский певец устроил дебош на детском празднике

СМИ сообщают, что всемирно известный британский певец Род Стюарт устроил дебош во время детского праздника на курорте Палм-Бич во Флориде. На 74-летнего артиста пожаловался охранник одного из заведений.

Певец, его сын Шон и несколько детей пытались попасть на частную детскую вечеринку. Охранник хотел остановить Рода Стюарта, однако тот решил перелезть через ограждение. Впоследствии артист ударил секьюрити в грудь. Позже музыкант извинился за свое поведение, однако ему не удалось избежать суда.

Подчеркивается, что разбирательство состоится 5 февраля.