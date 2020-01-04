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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Знаменитый британский певец устроил дебош на детском празднике

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Знаменитый британский певец устроил дебош на детском празднике
Род Стюарт, Stephan Persch
СМИ сообщают, что всемирно известный британский певец Род Стюарт устроил дебош во время детского праздника на курорте Палм-Бич во Флориде. На 74-летнего артиста пожаловался охранник одного из заведений.
 
Певец, его сын Шон и несколько детей пытались попасть на частную детскую вечеринку. Охранник хотел остановить Рода Стюарта, однако тот решил перелезть через ограждение. Впоследствии артист ударил секьюрити в грудь. Позже музыкант извинился за свое поведение, однако ему не удалось избежать суда.
 
Подчеркивается, что разбирательство состоится 5 февраля.
ЕТ

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