//Шоу-бизнес 13+
Знаменитый британский певец устроил дебош на детском празднике
4 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror
//Шоу-бизнес 13+
4 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в Департаменте государственного оборонного заказа правительства. Глава кабмина назначил Бориса…
Общество
Общество
Сведения о трудовой деятельности граждан за последние несколько лет таинственным образом исчезли из баз данных Пенсионного фонда России. В официальных выписках они отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности граждан за последние несколько лет таинственным образом исчезли из баз данных…
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
Похоже, антироссийская риторика Варшавы и особенно уравнивание…
Телевизор он точно смотрит. Бывает, что знакомится и с новинками кино…
В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
Генштаб ВСУ планирует запустить показ документалистики на героическую тему. Сейчас согласуется один из сценариев. Об этом сообщил автор…
Латышский актер Мартиньш Вилсонс прекрасно знаком российской публике. Достаточно вспомнить его роли в картинах «Мираж», «Посольство», «Контригра»…
Общество
Художник Никас Сафронов пожаловался в полицию на шантаж. Он заявил, что некая женщина вымогает у него 400 тысяч рублей за то, чтобы не предавать…
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил полную поддержку США в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом…
Москвичка полтора года не вспоминала о бывшем муже, они были в разводе, и даже общий сын все это время не навещал отца. А когда она все же нашла ключи от общей квартиры…
В своем новогоднем радио-интервью генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нынешней зимой в команде не предвидится серьезных покупок и продаж игроков…
Бывший президент Украины опубликовал пост в twitter. Политика тут же обвинили, что он лукавит. Мол, он делает вид, что находится в Киеве, но на самом деле, отдыхает…
Поднявшийся на волне Майдана бывший нищий украинский депутат-казак Михаил Гаврилюк строит трехэтажный особняк в Карпатах. Украинские СМИ напомнили, он был гол, как сокол…
Общество
Героини истории с шантажом художника Никаса Сафронова все колоритнее и колоритнее. Одна шантажистка - рlus-size модель Марина Рудницкая. вторая завсегдатай шоу Андрея…
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в поселке Большая Тура в Забайкалье, жив и здоров. Сегодня утром он нашел в сети водителя автомобиля…
В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Касемом Сулеймани, погибшем в результате спецоперации США. В столице Ирака состоялась церемония прощания…
Общество
Как следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год, Минюст намерен внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона…
Нельзя недооценивать достигнутые за 9 месяцев успехи «Зенита» в чемпионате России. Однако мы должны понимать, что уровень РПЛ достаточно слабый и об этом знают…
В мире
Украинский политик Виктор Медведчук оценил основные экономические итоги 2019 года и на их основании предрек возможный дефолт на Украине в скором времени.
Общество
В Омске прошёл митинг, собравший друзей и знакомых погибшего Дмитрия Федорова. Около 80 человек потребовали справедливого расследования смерти парня, а также проверки…
Заметно похудел продюсер Максим Фадеев. Музыкант за два года сбросил 83 килограмма и намерен продолжить борьбу с лишним весом. От огромного живота Макс избавился…
Общество
Как сообщила одна из жительниц города, на телеканала СТС-Ижевск в середине трансляции с поздравлением Владимира Путина включили новогоднее обращение депутата городской…
Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак, ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах…
Президент Украины продлил себе новогодние каникулы до 9 января. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.
Общество
Некоторое время назад Егор Крид случайно запилил в Instagram видео с заставкой c телефона поп-короля Филиппа Киркорова с обнаженным парнем. Рэпер, конечно, вырезал этот…
Американский самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty, бортовой номер 93-0701 засекли в субботу, 4 января, утром у западной российской границы, около…
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и мужем режиссером Константином Богомоловом проведет зимние каникулы в Альпах. Семейство прилетело во Францию на частном…
Общество
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила переименовать разрабатываемый закон «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» в «Закон об укреплении и сохранении…
Общество
В прямом эфире Instagram экс-солистка группы «Serebro», а теперь уже сольная исполнительница 25-летняя Катя Кищук продемонстрировала страстный поцелуй с молодым человеком…
Ребенок, которого удалось спасти из горящей многоэтажки в Санкт-Петербурге, умер в реанимации. Пожар произошел в четверг, 2 января, в доме 137 корпус 4 на Ленинском…
Украинский МИД отреагировал на совместное письмо послов Польши и Израиля, которые осудили чествование Бандеры. Киев ответил дипломатам предложением, в котором читается…
Общество
Российские туристы всеми силами рвутся в "загнивающую Европу". Они готовы стоять в длительных очередях на границе, лишь бы продолжить праздники в странах Евросоюза…
У легендарного гонщика «Формулы-1», семикратного чемпиона «королевских автогонок» Михаэля Шумахера 3 января был день рождения. Шумахеру исполнился 51 год. Нейрохирург…
Уроженец Челябинска Артур Хакимов ушел из воинской части в поселке Большая Тура, который находится в 170 км от поселка Горный, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял…
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию. В России она известна своими оппозиционными…
Священников возмутило происходящее на могиле худрука «Современника» Галины Волчек. Неизвестные оставили ей пепельницу, окурок и пачку сигарет.
Похороны убитого США главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции пройдут в его родном городе — Кермане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой…
Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода, многодетная мама Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Двое из пятерых детей Натальи…
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов показал себя в роли диджея на новогоднем празднике. В новом амплуа глава государства провел около часа.
Общество
Владимир Путин cобирается в послании Федеральному собранию поднять тему уровня доходов россиян. Президент подчеркнул, что его "очень беспокоит то, что произошла…
Поляки финансируют российскую армию. С таким заявлением выступил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк. Он объяснил, как это получается.
Общество
Бездомный отсудил 140 тысяч рублей у круглосуточного финтес-центра, в котором он жит. И заметьте, без прописки.«Вот это лайфхак! Как жить в Москве и не тратить деньги…
СМИ сообщают, что всемирно известный британский певец Род Стюарт устроил дебош во время детского праздника на курорте Палм-Бич во Флориде. На 74-летнего артиста…
Российский политолог Алексей Мухин сравнил действия властей Соединенных Штатов с руководством СССР за несколько лет до развала Советского союза. «Это надо использовать»…
Стало известно, какую сумму ежегодного взноса России нужно будет заплатить в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2020 году. Отмечается, что взнос увеличивается…
Главное управление МЧС по Москве распространило днем в субботу, 4 января, экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе в ближайшие часы. Это случится из-за…
Возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ, снижает интенсивность своих…
Общество
61-летний певец Александр Малинин стал очень похож на свою жену. Фото с их совместного отдыха очень удивило подписчиков. Они считают, что излишняя женственность…
Ирландец Конор Макгрегор заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов боится вновь встретиться с ним на ринге. Прошлый поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел осенью…
Путин обеспокоился доходами населения. Он считает, что они застыли на одном уровне и не растут, а поскольку инфляцию все же российская власть признает, то и выходит…
Несчастная любовь, недостаток ума и отсутствие моральных правил до добра не доводят. Еще осенью от инзестной фигуристки Аделины Сотниковой ушёл парень, но девушка…
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Сразу три дома сгорели в результате поджога. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела. Под суд отправят 21-летнего местного жителя. Ранее он был судим.
Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников…
В Волосовском районе Ленобласти в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина и ребенок. Согласно последней информации, травмированные граждане были…
Всеобщую мобилизацию объявил командующий Ливийской национальной армией. Такой стала реакция на решение турецкого парламента разрешить Эрдогану отправить войска в Ливию.