Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Меган Маркл и принц Гарри трогательно помогли влюбленной паре

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл и принц Гарри трогательно помогли влюбленной паре
фото: Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские были замечены прогуливающимися вместе со своим семимесячным сыном в природном парке Horth Hill Regional Park. В настоящий момент супруги находятся в отпуске в США.

Однако их появление в региональном парке острова Ванкувер могло бы остаться незамеченным, если бы Меган и Гарри сами себя не рассекретили. Как это было - рассказала изданию People продюсер телеканала CTV Асимина Канторович.

По ее словам, они с бойфрендом устроили пикник и пытались делать снимки при помощи селфи-палки. Вдруг к ним подошла женщина и предложила сфотографировать их. Асимина не поверила своим глазам, когда поняла, кто перед ней!

"Она была очень приветлива. Честно говоря, это было так мило с их стороны! Мы бы их не увидели, если бы они сами не подошли. Она заметила, что у нас не получается сделать хорошее фото", - поделилась с журналом Канторович.

АС

//картина дня

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия обязана отдать часть своей территории Эстонии, которая исторически была закреплена за ней.

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Волховском районе Ленинградской области мужчина два раза за день попал в ДТП, сообщил в полицию об угоне своего автомобиля, а на самом деле потерял транспортное…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…