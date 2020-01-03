Меган Маркл и принц Гарри трогательно помогли влюбленной паре

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3 января 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские были замечены прогуливающимися вместе со своим семимесячным сыном в природном парке Horth Hill Regional Park. В настоящий момент супруги находятся в отпуске в США.

Однако их появление в региональном парке острова Ванкувер могло бы остаться незамеченным, если бы Меган и Гарри сами себя не рассекретили. Как это было - рассказала изданию People продюсер телеканала CTV Асимина Канторович.

По ее словам, они с бойфрендом устроили пикник и пытались делать снимки при помощи селфи-палки. Вдруг к ним подошла женщина и предложила сфотографировать их. Асимина не поверила своим глазам, когда поняла, кто перед ней!

"Она была очень приветлива. Честно говоря, это было так мило с их стороны! Мы бы их не увидели, если бы они сами не подошли. Она заметила, что у нас не получается сделать хорошее фото", - поделилась с журналом Канторович.