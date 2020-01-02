Дочь Ларисы Гузеевой рассекретила своего мужчину

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2 января 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Дочка известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова впервые открыто показала своего избранника. Как известно, Ольга встречается с веб-дизайнером по имени Алексей.

Девушка поделилась с подписчиками своей странички в Instagram кадрами с новогоднего праздника, на котором была вместе с Алексеем. На снимке Ольга стоит вполоборота к камере, а молодой человек обнимает ее сзади.

"Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)", - подписала снимок Бухарова [в переводе с латыни фраза означает "влюбленные - это безумные", - прим. ред.]. Ни хештегов, ни комментариев Ольга к своей подписи не добавила.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от löla (@toons_n_spoons)31 Дек 2019 в 2:14 PST