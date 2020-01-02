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2 января 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Аскер Бербеков, фото из соцсети

Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу "Голос". Наставником 28-летнего певца из Кабардино-Балкарии на проекте был Константин Меладзе. Аскер Бербеков в финале вокального конкурса исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и "Карточный домик".

На победу в "Голосе" вместе с Бербековым претендовали Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Победителя конкурса определили телезрители при помощи СМС-голосования в прямом эфире. Бербеков получил 66,1% зрительских голосов.

Антон Токарев занял в второе место. Его наставник лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал лучшим наставником восьмого сезона "Голоса".