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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Актер Евгений Пронин в новогоднюю ночь стал отцом: "Величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог!"

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Евгений Пронин в новогоднюю ночь стал отцом:
Фото:Евгений Пронин и Кристина Арустамова, Instagram

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.

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Радостными эмоциями 39-летний актер поделился в своих stories по дороге домой за рулем автомобиля. Пронин громко кричал в своей машине о том, что стал отцом и пел под музыку из радиоприемника. Знаменитость отметил, что "все салюты сегодня для него по одному поводу".

Пронин также показал нежный снимок, на котором он держит на руках своего первенца.

"Сын! Гарри Пронин! 31 декабря! Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и новая жизнь!", - отметил актер.

Евгений Пронин и продюсер кинокомпании "Викинг" Кристина Арустамова состоят в браке всего год.

 
 
 
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Публикация от Евгений Пронин (@prokino)31 Дек 2019 в 10:56 PST

БА

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Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.

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