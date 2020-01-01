"Для меня хуже этого года в жизни ещё не было", телеведущая Маша Миногарова рассказала о том, о чем другие предпочитают молчать

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1 января 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Модель и телеведущая Маша Миногарова пожалуй единственная из отечественных знаменитостей честно написала в соцстети о том, что не такой уж и светлый год был у неё. В отличие от других звезд, которые «рисуют» своим подписчикам радостные картинки – «потрясающие профессиональные достижения, детки, замки», девушка честно призналась, что «хуже этого года в жизни ещё не было».

«Ещё 12 января прошлого года мы летали в гости навещать нашу подругу Настю в Тель-Авив, а 12 июня нашей подруги Насти уже не стало. Я вспоминаю ее каждый день, с каждым напоминаем на фейсбуке, как мы два года назад ещё были все вместе, веселы и здоровы… две недели назад, спустя год после смерти нашей бабушки Маши, умер и мой дедушка, не справившийся с тоской. В этом году я пережила столько приступов нервов на фоне своих проблем с гормонами, неделю просидела в полной изоляции из-за радиоактивного йода. Последний месяц вместо новогоднего настроения ко мне пришла адская бессонница и, пожалуй, вся вселенская тоска. И сижу я и думаю… вот бы сегодня в 12 часов реально произошло новогоднее чудо и обнуление всего на свете. И мне бы не было так смешно и грустно читать комментарии людей: «хочу быть весёлой как Миногарова, нести фигню и смеяться»... а то я тоже хочу так!», - призналась Мария, что у нее депрессии и она вовсе не чувствует себя такой счастливой и веселой, как о ней думают ее подписчики.

Поклонники поддержали своего кумира и признались, что ее честность дороже им сотни постов и сказочной жизни, которыми "кормят" их российские звезды в Сети.