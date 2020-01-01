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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Водянова рассказала о предстоящем замужестве

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Водянова рассказала о предстоящем замужестве
Фото:Наталья Водянова, Instagram

Известная российская модель Наталья Водянова сообщила о предстоящем замужестве. Знаменитость поделилась с поклонниками нежным снимком с возлюбленным и показала обручальное кольцо.

"Этот год был прекрасным и очень запоминающимся", - подписала фотографию модель.

Подписчики сразу обратили внимание на бриллиант, надетый на безымянный палец левой руки и завалили комментарии звезды соответствующими вопросами. Супермодель не стала скрывать радостное событие или пытаться уйти от ответа, а подтвердила новость о предстоящей свадьбе.

Отмечается, что избранником Водяновой является французский миллиардер Антуан Арно.  О своём романе знаменитость рассказала в 2011 году. 

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)31 Дек 2019 в 4:04 PST

БА

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