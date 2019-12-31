"Жалко выглядит", - известная блогерша оценила призывное фото Дарьи Мороз

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31 декабря 2019, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Мороз, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Блогеру Лене Миро Дарья Мороз нравится как актриса. По слухам Миро знает, что бывшая супруга нынешнего мужа Ксении Собчак Дарья Мороз - хороший человек. Но все равно блогерша раскритиковала Дарью, фото которой в черном боди с глубоким декольте и оголенными руками и ногами попало в сеть.

"Что вы видите? Я вижу дурилку на пороге безумия. Женщину, которая выжимает из себя сексуальность, которой нет", - считает Лена Миро. "Зачем эти дряблые ручки и кожа цыплёнка, которого час назад вытащили из морозилки, чтобы выбросить ввиду прошедшего срока годности?" - удивлена блогер.

Лена Миро понимает обиду Даши, что бывший муж Константин Богомолов подло изменял ей, променял ее на Ксению Собчак, которую блогерша, мягко говоря, не любит. "Но я не понимаю, зачем выдавливать из себя сексуальность, которой нет", - думает Лена Миро про Дарью Мороз.