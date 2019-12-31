"Ёлку нарядила", - Ирина Пегова показала свою любимую коллекцию ёлочных игрушек

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31 декабря 2019, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Актриса Ирина Пегова показала свою любимую коллекцию ёлочных игрушек. Из новеньких украшений для ёлки у Пеговой два снегиря и домик. Ёлку Ирина нарядила ещё неделю назад.

Снимая нарядную ёлочку на видео, актриса с любовью показала коллекцию игрушек. Некоторые игрушки она купила сама, некоторые ей подарили. "Все елку нарядила, жду нового года", - написала она пост к видео. "Вокруг такой красивой елки обязательно водить хороводы", - считают поклонники актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)23 Дек 2019 в 1:04 PST

"Ещё несколько дней, и наступит год 2020, число от которого аж дурно становится, в школе 2000-ый год казался так далёк и нереален, а 2020 ..... это только в фантастических фильмах о будущем! Ну вот, он на носу, а мы ещё не так уж и стары, я бы не побоялась этого слова, даже -МОЛОДЫ!", - рассуждала накануне Нового года Пегова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)28 Дек 2019 в 8:52 PST