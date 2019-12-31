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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть "Миллион алых роз"

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть
Алла Пугачева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Несколько часов осталось до наступления Нового 2020 года. Дети с нетерпением ждут подарков. А у взрослых - последние приготовления.  Готовятся к  празднику и в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

У их детей - Гарри и Лизы - предновогоднее настроение. Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.

 
 
 
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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)31 Дек 2019 в 12:59 PST

 

На данный момент, кстати, Новый год наступил в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.

ИЧ

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