Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть

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31 декабря 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Несколько часов осталось до наступления Нового 2020 года. Дети с нетерпением ждут подарков. А у взрослых - последние приготовления. Готовятся к празднику и в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

У их детей - Гарри и Лизы - предновогоднее настроение. Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)31 Дек 2019 в 12:59 PST

На данный момент, кстати, Новый год наступил в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.