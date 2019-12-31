Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть

Несколько часов осталось до наступления Нового 2020 года. Дети с нетерпением ждут подарков. А у взрослых - последние приготовления. Готовятся к празднику и в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
У их детей - Гарри и Лизы - предновогоднее настроение. Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
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На данный момент, кстати, Новый год наступил в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.