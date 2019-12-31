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31 декабря 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Катя Климова, фото из соцсети

Актриса театра и кино Екатерина Климова продемонстрировала, в каком платье встретит Новый год. Модельеры уже объявили синий цвет самым главным в 2020 году. У Кати Климовой платье именно такого цвета.

"Я мышей не боюсь, а вы?" - Ирина Безрукова в розовом костюме поздравила поклонников с наступающим Новым годом!

А фигура у этой женщины, родившей четверых детей, такая, что может позавидовать юная девушка.

"Шикарная", - оценили поклонники Климову в новогоднем наряде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)25 Дек 2019 в 7:52 PST

Актриса записала видео-поздравлением своим поклонникам. "Друзья! От всей нашей дружной семьи, спешу поздравить ВАС с НАСТУПАЮЩИМ)))... Все будет хорошо..."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)29 Дек 2019 в 7:14 PST