Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Екатерина Климова продемонстрировала, в каком платье встретит Новый год

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова продемонстрировала, в каком платье встретит Новый год
Катя Климова, фото из соцсети

Актриса театра и кино Екатерина Климова продемонстрировала, в каком платье встретит Новый год. Модельеры уже объявили синий цвет самым главным в 2020 году. У Кати Климовой платье именно такого цвета.

"Я мышей не боюсь, а вы?" - Ирина Безрукова в розовом костюме поздравила поклонников с наступающим Новым годом!

А фигура у этой женщины, родившей четверых детей, такая, что может позавидовать юная девушка.
"Шикарная", - оценили поклонники Климову в новогоднем наряде.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)25 Дек 2019 в 7:52 PST

Актриса записала видео-поздравлением своим поклонникам. "Друзья! От всей нашей дружной семьи, спешу поздравить ВАС с НАСТУПАЮЩИМ)))... Все будет хорошо..."

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)29 Дек 2019 в 7:14 PST

ИЧ

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Проценты по ссудам на срок до года не должны будут превышать долг более чем в 1,5 раза.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…