Актриса театра и кино Екатерина Климова продемонстрировала, в каком платье встретит Новый год. Модельеры уже объявили синий цвет самым главным в 2020 году. У Кати Климовой платье именно такого цвета.
А фигура у этой женщины, родившей четверых детей, такая, что может позавидовать юная девушка.
"Шикарная", - оценили поклонники Климову в новогоднем наряде.
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Актриса записала видео-поздравлением своим поклонникам. "Друзья! От всей нашей дружной семьи, спешу поздравить ВАС с НАСТУПАЮЩИМ)))... Все будет хорошо..."
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