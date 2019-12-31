"Я мышей не боюсь, а вы?" - Ирина Безрукова в розовом костюме поздравила поклонников с наступающим Новым годом!

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31 декабря 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Безрукова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме розового цвета.

Ирина сфотографировалась с символом 2020 года в руках - с мышонком и сообщила: "Мышка в руках) Я мышей не боюсь, а вы?)".

Ирина поблагодарила подписчиков за то, что они ей "дарили радость, чувство нежности, улыбку, и помогали жить дальше".

"Спасибо Вам !! Обнимаю нежно! Учусь жить просто и радостно, ценить каждую минуту и секунду своей реальности. Видеть прекрасное в моменте и в людях) И это мне нравится!" - поделилась она.

Пользователи сети оценили, как шикарно всегда выглядит Ирина Безрукова и как легко держится.

"Ирина, вы такой позитивный человек, что ваша энергетика передается на расстоянии. Я желаю вам в Новом году здоровья и бесконечной взаимной любви. Будьте счастливы!" - пишут в комментарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official)29 Дек 2019 в 4:50 PST