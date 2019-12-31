Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Я мышей не боюсь, а вы?" - Ирина Безрукова в розовом костюме поздравила поклонников с наступающим Новым годом!

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Безрукова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме розового цвета.

Ирина сфотографировалась с символом 2020 года в руках - с мышонком и сообщила:  "Мышка в руках) Я мышей не боюсь, а вы?)".
Ирина поблагодарила подписчиков за то, что они ей "дарили радость, чувство нежности, улыбку, и помогали жить дальше".

"Спасибо Вам !! Обнимаю нежно! Учусь жить просто и радостно, ценить каждую минуту и секунду своей реальности. Видеть прекрасное в моменте и в людях) И это мне нравится!" - поделилась она. 

Пользователи сети оценили, как шикарно всегда выглядит Ирина Безрукова и как легко держится.
"Ирина, вы такой позитивный человек, что ваша энергетика передается на расстоянии. Я желаю вам в Новом году здоровья и бесконечной взаимной любви. Будьте счастливы!" - пишут в комментарии.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official)29 Дек 2019 в 4:50 PST

ИЧ

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Проценты по ссудам на срок до года не должны будут превышать долг более чем в 1,5 раза.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…