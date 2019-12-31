Блогер Лена Миро "вернула с небес на землю" популярную журналистку Ксению Собчак, которая недавно на своей страничке в социальной сети Instagram подвела личные итоги уходящего 2019 года.

Ксения среди своих достижений назвала запуск собственного YouTube-шоу с "уникальными интервью" и "миллионной подпиской", включение своего имени в топ-10 цитируемости среди российских журналистов, получение "рекордных сумм" от рекламы и свадьбу с Константином Богомоловым.

Миро назвала формат подведения итогов года "несуразным и пошлым" и заявила, что на самом деле Собчак никого не интересует, а просмотры накручиваются. Лена также усомнилась, что новое замужество Ксении следует считать достижением и заявила, что "нормальный человек постыдился бы" хвастаться такой свадьбой.

"Радоваться таким "достижениям" может лишь слабоумный", – заключила блогер.