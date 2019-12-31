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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Миро "спустила с небес на землю" Собчак, которая похвасталась доходами и популярностью

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Миро
Ксения Собчак, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер Лена Миро "вернула с небес на землю" популярную журналистку Ксению Собчак, которая недавно на своей страничке в социальной сети Instagram подвела личные итоги уходящего 2019 года. 

Ксения среди своих достижений назвала запуск собственного YouTube-шоу с "уникальными интервью" и "миллионной подпиской", включение своего имени в топ-10 цитируемости среди российских журналистов, получение "рекордных сумм" от рекламы и свадьбу с Константином Богомоловым.

Миро назвала формат подведения итогов года "несуразным и пошлым" и заявила, что на самом деле Собчак никого не интересует, а просмотры накручиваются. Лена также усомнилась, что новое замужество Ксении следует считать достижением и заявила, что "нормальный человек постыдился бы" хвастаться такой свадьбой.

"Радоваться таким "достижениям" может лишь слабоумный", – заключила блогер.

ЕТ

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