51-летний Леонид Агутин сделал такую же татуировку, как у дочери

51-летний музыкант Леонид Агутин перед Новым годом удивил своих поклонников и сделал татуировку на руке. Согласно последней информации журналистов, такой же рисунок на теле есть у его дочери.
Оказалось, что отец и дочь решили набить слово Liberamente – это музыкальный термин, который переводится с итальянского, как "играть свободно". "Теперь у нас общая отметина", – заключил Леонид Агутин.
Отмечается, что надписи у отца и дочки сделаны разным шрифтом. Многим показалось, что вариант Леонида смотрится лучше, поскольку буквы более четкие, а у его дочери слово практически невозможно прочитать.
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