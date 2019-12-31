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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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51-летний Леонид Агутин сделал такую же татуировку, как у дочери

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

51-летний Леонид Агутин сделал такую же татуировку, как у дочери
Леонид Агутин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

51-летний музыкант Леонид Агутин перед Новым годом удивил своих поклонников и сделал татуировку на руке. Согласно последней информации журналистов, такой же рисунок на теле есть у его дочери.

Оказалось, что отец и дочь решили набить слово Liberamente – это музыкальный термин, который переводится с итальянского, как "играть свободно". "Теперь у нас общая отметина", – заключил Леонид Агутин.

Отмечается, что надписи у отца и дочки сделаны разным шрифтом. Многим показалось, что вариант Леонида смотрится лучше, поскольку буквы более четкие, а у его дочери слово практически невозможно прочитать.

 
 
 
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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)30 Дек 2019 в 6:03 PST

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