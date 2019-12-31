Андрей Разин заявил, что Николая Баскова

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31 декабря 2019, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

продюсер Андрей Разин, Viktor Chernov/Russian Look

Российский продюсер и политик Андрей Разин побеседовал с главным редактором издания "Аргументы недели" Андреем Углановым на его YouTube-канал "ЗА УГЛОМ" и сделал резонансное заявление о Николае Баскове.

В ходе разговора Разин сообщил, что его директор по имени Рашид буквально "подобрал" Баскова у Большого театра в Москве.

Продюсер заявил, что некоторое время Николай якобы мыл у Рашида посуду, поскольку ему негде было жить и работать. В беседе с Андреем Углановым Андрей Разин уточнил, что именно его директор сделал Баскова артистом, а, как он выразился "эта гадина потом против него пошла". Более того, продюсер убежден, что именно певец довел Рашида до инфаркта.