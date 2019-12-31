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31 декабря 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

пусть говорят,фото соцсетей

Для наших читателей, мы подобрали ТОП-7 самых трешовых выпусков “Пусть говорят”

“Пусть говорят” – программа, которая не только помогает людям решить серьезные проблемы, но создает шок, радость, неожиданность и страх от человеческих поступков.

“Пусть говорят” самый скандальный выпуск припал на дату 11.05.2017. В зале собрались девушки, пострадавшие от рук пластического хирурга, с изуродованными лицами и телами. С просьбой призвать врача к ответственности. “Пусть говорят” самый громкий выпуск 19.06.2017. В студию пришло известие, что деньги, которые собрали на лечение Жанне Фриски - пошли вовсе не на ее восстановление, решается вопрос о том, где пропали деньги? “Пусть говорят” самая шокирующая история от парня 10 лет с весом 76 кг. Дата выпуска 03.12.2015. Ярослав, страдающий от ожирения, мечтает похудеть, поможет ли ему Малахов? “Пусть говорят” самая интересная история досталась иностранному певцу Джанлуке Вакки. Прилюдно, он расскажет о своей карьере и успехе. Дата 19.10.2016 Самый жесткий выпуск “Пусть говорят” 15.12.2015 от 13 летний школьницы, которая забеременела непонятно от кого. В зале разразились невероятные скандалы. Прямой эфир самая жуткая история про похудение и смерть. Дата 08.02.2016, велось расследование, почему умер известный режиссер в 29 лет? “Пусть говорят” трешовый выпуск, на котором Диана Шурыгина заработала немало хайпа, обвинив в изнасилование своего парня. Дата 31.01.2017

Выпуски на самом деле безумно интересные для просмотра. Самое главное - не повторяйте ошибок этих людей в своей жизни!