Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

7 ярких эфиров «Пусть говорят» Андрея Малахова

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

7 ярких эфиров «Пусть говорят» Андрея Малахова
пусть говорят,фото соцсетей

Для наших читателей, мы подобрали ТОП-7 самых трешовых выпусков “Пусть говорят”

 

“Пусть говорят” – программа, которая не только помогает людям решить серьезные проблемы, но создает шок, радость, неожиданность и страх от человеческих поступков.

 

  1. “Пусть говорят” самый скандальный выпуск припал на дату 11.05.2017. В зале собрались девушки, пострадавшие от рук пластического хирурга, с изуродованными лицами и телами. С просьбой призвать врача к ответственности.
  2. “Пусть говорят” самый громкий выпуск 19.06.2017. В студию пришло известие, что деньги, которые собрали на лечение Жанне Фриски - пошли вовсе не на ее восстановление, решается вопрос о том, где пропали деньги?
  3. “Пусть говорят” самая шокирующая история от парня 10 лет с весом 76 кг. Дата выпуска 03.12.2015. Ярослав, страдающий от ожирения, мечтает похудеть, поможет ли ему Малахов?
  4. “Пусть говорят” самая интересная история досталась иностранному певцу Джанлуке Вакки. Прилюдно, он расскажет о своей карьере и успехе. Дата 19.10.2016
  5. Самый жесткий выпуск “Пусть говорят” 15.12.2015 от 13 летний школьницы, которая забеременела непонятно от кого. В зале разразились невероятные скандалы.
  6. Прямой эфир самая жуткая история про похудение и смерть. Дата 08.02.2016, велось расследование, почему умер известный режиссер в 29 лет?
  7. “Пусть говорят” трешовый выпуск, на котором Диана Шурыгина заработала немало хайпа, обвинив в изнасилование своего парня. Дата 31.01.2017

 

Выпуски на самом деле безумно интересные для просмотра. Самое главное - не повторяйте ошибок этих людей в своей жизни!

АОл

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…

//новости ан

//новости ан

//новости ан