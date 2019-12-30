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47-летняя Елена Корикова в очередной раз удивила поклонников фигурой в блестящем платье

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

47-летняя Елена Корикова в очередной раз удивила поклонников фигурой в блестящем платье
актриса Елена Корикова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

47-летняя актриса, звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова в очередной раз удивила своих поклонников фигурой в блестящем обтягивающем платье. Снимок был опубликован в минувшее воскресенье.

На фото можно увидеть Елену в сценическом наряде, состоящем из нижнего светлого платья-мини и верхнего полупрозрачного одеяния, украшенного блестками. Этот костюм демонстрирует идеальную фигуру Кориковой и показывает, что у нее нет ни одного лишнего килограмма.

Образ актриса дополнила простой прической и макияжем с акцентом на губы. Поклонники просят Елену раскрыть секрет молодости и красоты.

 
 
 
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Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)29 Дек 2019 в 1:21 PST

ЕТ

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