47-летняя Елена Корикова в очередной раз удивила поклонников фигурой в блестящем платье

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30 декабря 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Елена Корикова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

47-летняя актриса, звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова в очередной раз удивила своих поклонников фигурой в блестящем обтягивающем платье. Снимок был опубликован в минувшее воскресенье.

На фото можно увидеть Елену в сценическом наряде, состоящем из нижнего светлого платья-мини и верхнего полупрозрачного одеяния, украшенного блестками. Этот костюм демонстрирует идеальную фигуру Кориковой и показывает, что у нее нет ни одного лишнего килограмма.

Образ актриса дополнила простой прической и макияжем с акцентом на губы. Поклонники просят Елену раскрыть секрет молодости и красоты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)29 Дек 2019 в 1:21 PST