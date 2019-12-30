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30 декабря 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

свадьба, pixabay.com

На днях бывшая супруга солиста группы Иванушки International Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж. Об этом женщина лично сообщила поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram.

Ранее стало известно, что Мария Григорьева-Апполонова ушла от "рыжего из Иванушек" ради баскетболиста Андрея Зубкова. Поклонники пары надеялись, что мужчина и женщина воссоединятся, однако этого не произошло – они развелись.

Теперь в истории любви Андрея и Марии поставлена точка – 28 декабря она вышла замуж за нового возлюбленного, который сделал ей предложение в начале декабря.