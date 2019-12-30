Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее фигура после удаления имплантов

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее фигура после удаления имплантов
телеведущая Лера Кудрявцева, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала свою фигуру после операции по извлечению силиконовых имплантов из груди. Ранее стало известно, что знаменитости сделали экстренную операцию.

Лера продемонстрировала отсутствие объема в груди. "Нет у нас тут ананасов", – пошутила телеведущая.

Кудрявцева утверждает, что после случившегося она решила навсегда отказаться от имплантов, поскольку это опасно для здоровья.

Ранее сообщалось, что у Леры лопнул один имплант, вследствие чего силикон вытек в ткани.

Лера Кудрявцева

ЕТ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Традиционно в России новогоднее застолье славится своим изобилием и разнообразием. Хозяйки соревнуются в изобретательности, каждый год выставляя на стол все новые и новые…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…

В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена…

//новости ан

Обсуждение развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не утихает. Многие считают, что артистка «сама виновата», а потому лишь подтвердила народную мудрость, что "на чужом…

//новости ан

//новости ан

В СМИ появилась запись, на которой запечатлена женщина, которую называют женой модельера Дмитрия Шишкина. Он стал известен в том числе и тем, что создает коллекции…