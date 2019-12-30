Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее фигура после удаления имплантов

Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала свою фигуру после операции по извлечению силиконовых имплантов из груди. Ранее стало известно, что знаменитости сделали экстренную операцию.
Лера продемонстрировала отсутствие объема в груди. "Нет у нас тут ананасов", – пошутила телеведущая.
Кудрявцева утверждает, что после случившегося она решила навсегда отказаться от имплантов, поскольку это опасно для здоровья.
Ранее сообщалось, что у Леры лопнул один имплант, вследствие чего силикон вытек в ткани.