Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее фигура после удаления имплантов

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30 декабря 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

телеведущая Лера Кудрявцева, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала свою фигуру после операции по извлечению силиконовых имплантов из груди. Ранее стало известно, что знаменитости сделали экстренную операцию.

Лера продемонстрировала отсутствие объема в груди. "Нет у нас тут ананасов", – пошутила телеведущая.

Кудрявцева утверждает, что после случившегося она решила навсегда отказаться от имплантов, поскольку это опасно для здоровья.

Ранее сообщалось, что у Леры лопнул один имплант, вследствие чего силикон вытек в ткани.