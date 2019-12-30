"Она не такая, как на экране, а злая и завистливая", друзья Телегина обвиняют в его изменах именно Пелагею

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30 декабря 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Обсуждение развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не утихает. Основной лейтмотив артистка «сама виновата», знала куда лезла и за кого шла замуж, а потому лишь подтвердила народную мудрость, что "на чужом несчастье счастья не построишь".

Хейтеры припомнили Пелагее, что когда-то она сама, наплевав на нормы приличий, увела мужчину у беременной гражданской жены. Она как танк, нагло влезла в чужую постель, а теперь новая любовница Ивана Мария Гончар как бы случайно слила совместную фотографию, что и стало причиной развода.

«Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении. Но у нее хватило наглости тайно встречаться с ним после съемок «Голоса» на его квартире, которую снимал клуб ЦСКА. Однажды Женя неожиданно вернулась поздно ночью из родного города и долго звонила в домофон... Дверь открыла консьержка, которая буквально за секунду до этого видела, как через другую дверь от Ивана убегает Пелагея», - рассказывают в хоккейной тусовке.

Многие из друзей хоккеиста говорят, что в этом браке с самого начала все было не ладно, и Иван особо не скрывал этого - были и другие девушки, интимные переписки, тайные встречи. Но Пелагея старалась изо всех сил сохранить хорошую мину при плохой игре. Именно поэтому к «клубе жен игроков ЦСКА ее не любили и называли «плохой актрисой», потому что прекрасно знали, что у них на самом деле творилось в личной жизни.

И все окружающие в изменах Телегина винят именно его супругу. «Друзья Ивана уверены, что в его изменах на 90% виновата сама Пелагея, ведь в жизни она не такая, как на экране — злая, завистливая. Об этом говорят и те, кто работал с ней на шоу. Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его. У нее большой комплекс по поводу внешности и того, что она намного старше. И пусть Поля выступает против пластики, но за последний год сделала себе немало операций», - считают близкие пары.

«Адекватно оценивая, какая она несуразная, боясь потерять мужа, Пелагея превратилась в капризного и деспотичного абьюзера в доме. Детские комплексы заставили злую девочку собрать свои игрушки в кучу, сесть сверху и злобно зыркать на всех кругом», - уверена блогер Лена Миро.