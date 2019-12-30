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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Евгений Плющенко рассказал, как чуть не лишился глаза

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Евгений Плющенко рассказал, как чуть не лишился глаза
Фото: соцсети

Евгений Плющенко рассказал, как получил серьезную травму во время участия в любительском хоккейном матче. «Доктор сказал: «Еще миллиметр и глаза бы не было», - сказал фигурист.

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Плющенко рассказал, что часто играет в любительской хоккейной команде. Во время одного из таких матчей фигуристу попали в глаз клюшкой, после чего ему пришлось обращаться к врачам-хирургам за помощью.

«Минута осталась до финала, и я налетел на клюшку, которая зашла под визор. Первое ощущение, что у меня не было глаза — то есть что-то произошло с ним. Я почувствовал, что у меня течет кровь, страх был. Это ужасно», - вспомнил Плющенко. Он отметил, что операция длилась около часа.

АБ

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