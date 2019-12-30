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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Волочкова призналась, что дочь не одобрила её возлюбленного

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Волочкова призналась, что дочь не одобрила её возлюбленного
Фото: соцсети

Анастасия Волочкова рассказала, что её дочь Ариадна негативно отнеслась к появлению в жизни балерины нового мужчины. В настоящее время девушка живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его супругой, а с мамой видится только на выступлениях и репетициях.

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Волочкова призналась, что дочь пока не приняла её нового мужчину. Балерина отмечает, что девушка всегда ревновала маму и негативно относилась к появлению в их семье новых мужчин. Звезда надеется, что со временем дочь сможет одобрить выбор матери.

«Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной», - сказала Волочкова.

АБ

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