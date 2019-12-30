Нагиев поддержал Пелагею и пошутил про коня

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30 декабря 2019, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Певица Пелагея недавно заявила, что разводится с хоккеистом Иваном Телегиным. Дмитрий Нагиев поддержал артистку и пожелал ей в новом году «кого-то ещё, кроме коня».

Пелагея стала специальным гостем на телешоу «Голос», ведущим которого является Дмитрий Нагиев. Певица исполнила песню группы «Любэ» «Конь», после чего шоумен поздравил ее с наступающими праздниками и пожелал, чтобы в новом году помимо коня у нее появился кто-то еще. «Держись, все будет хорошо», - сказал Нагиев Пелагее. Артистка оценила шутку и поблагодарила ведущего за поддержку и поздравления.