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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Нагиев поддержал Пелагею и пошутил про коня

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Нагиев поддержал Пелагею и пошутил про коня
Фото: соцсети

Певица Пелагея недавно заявила, что разводится с хоккеистом Иваном Телегиным. Дмитрий Нагиев поддержал артистку и пожелал ей в новом году «кого-то ещё, кроме коня».

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Пелагея стала специальным гостем на телешоу «Голос», ведущим которого является Дмитрий Нагиев. Певица исполнила песню группы «Любэ» «Конь», после чего шоумен поздравил ее с наступающими праздниками и пожелал, чтобы в новом году помимо коня у нее появился кто-то еще. «Держись, все будет хорошо», - сказал Нагиев Пелагее. Артистка оценила шутку и поблагодарила ведущего за поддержку и поздравления.

АБ

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