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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Охлобыстин извинился перед «ночными бабочками» за то, что сравнил их с Водонаевой

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Охлобыстин извинился перед «ночными бабочками» за то, что сравнил их с Водонаевой
Фото: соцсети

Иван Охлобыстин в соцсети извинился перед «представительницами древнейшей профессии» за то, что сравнил с ними Алену Водонаеву. Ранее телеведущая призвала россиянок «не рожать рабов», что возмутило актера.

Водонаева призвала женщин

Водонаева призвала женщин "не исправлять ошибки государства" и "не рожать рабов"

Водонаева заявила, что презирает семьи, которые рожают детей, но потом не могут их обеспечить. В ответ на это актер назвал телеведущую «еще одной проституткой». Водонаева предположила, что артист позволил себе грубые высказывания только потому, что не нашел других аргументов.

«Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», - написал Охлобыстин в соцсети.

АБ

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