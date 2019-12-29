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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ресторан в Канаде отказался принимать у себя принца Гарри и Меган Маркл

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Ресторан в Канаде отказался принимать у себя принца Гарри и Меган Маркл
фото: Instagram

В Канаде владельцы ресторана морепродуктов не одобрили бронирование столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание Mirror.

После того, как в ресторан прибыла охрана членов королевской семьи для бронирования стола, хозяин канадского заведения Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать у себя принца Гарри и его супругу.

Его жена Бев Коффель пояснила, что отказ связан с соображениями безопасности. По ее словам, в Deep Cove Chalet британской чете не смогут гарантировать, что их не побеспокоят во время пребывания в заведении.

"Я желаю им всего самого наилучшего. Давайте оставим их в мире и покое. Я желаю им всю максимально возможную приватность. Они ее заслужили", - отметила Коффель в интервью местной газете Vancouver Sun.

АС

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