Ресторан в Канаде отказался принимать у себя принца Гарри и Меган Маркл

//Шоу-бизнес 13+

29 декабря 2019, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В Канаде владельцы ресторана морепродуктов не одобрили бронирование столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание Mirror.

После того, как в ресторан прибыла охрана членов королевской семьи для бронирования стола, хозяин канадского заведения Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать у себя принца Гарри и его супругу.

Его жена Бев Коффель пояснила, что отказ связан с соображениями безопасности. По ее словам, в Deep Cove Chalet британской чете не смогут гарантировать, что их не побеспокоят во время пребывания в заведении.

"Я желаю им всего самого наилучшего. Давайте оставим их в мире и покое. Я желаю им всю максимально возможную приватность. Они ее заслужили", - отметила Коффель в интервью местной газете Vancouver Sun.