На шоу «Кто хочет стать миллионером?» артисты, сыгравшие декабристов, не смогли ответить, какой император их помиловал

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29 декабря 2019, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

В программе "Кто хочет стать миллионером?" участвовали артисты, снимавшиеся в картине «Союз спасения» - Павел Баршак и Ефим Петрунин. Каждый из них играл героев-декабристов, но, как оказалось, они совсем ничего не знают из российской истории и из их жизни своих героев.

Баршак сыграл штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, который был отправлен на каторгу Николаем I и помилован Александром II спустя 30 лет. Ефим Петрунин играл поручика того же Черниговского полка. Когда ведущий Дмитрий Дибров задал вопрос «Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов?», актёры около четырёх минут совещались и перебирали варианты, но в итоге наугад всё же назвали верный.

В соцсетях артистов высмеяли за незнание простейших фактов из жизни своих персонажей. Ну, а уж историю своей страны публичным людям знать было бы тоже совсем не плохо. "Вот это эрудиты!", "Как же они к роли готовились, если историю совсем не знают", "У нас актеры только написанный для них на бумаге текст и умеют произносить, а знать что-то и думать не обязательно", - комментируют в Сети.