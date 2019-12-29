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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На шоу «Кто хочет стать миллионером?» артисты, сыгравшие декабристов, не смогли ответить, какой император их помиловал

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

На шоу «Кто хочет стать миллионером?» артисты, сыгравшие декабристов, не смогли ответить, какой император их помиловал
Фото: YouTube

В программе "Кто хочет стать миллионером?" участвовали артисты,  снимавшиеся в картине «Союз спасения» - Павел Баршак и Ефим Петрунин. Каждый из них играл героев-декабристов,  но, как оказалось, они совсем ничего не знают из российской истории  и из их жизни своих героев.

Баршак сыграл штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, который был отправлен на каторгу Николаем I и помилован Александром II спустя 30 лет. Ефим Петрунин играл поручика того же Черниговского полка. Когда ведущий Дмитрий Дибров задал вопрос «Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов?», актёры около четырёх минут совещались и перебирали варианты, но в итоге наугад всё же назвали верный.

В соцсетях артистов высмеяли за незнание простейших фактов из жизни своих персонажей. Ну, а уж историю своей страны публичным людям знать было бы тоже совсем не плохо. "Вот  это эрудиты!", "Как же они к роли готовились, если историю совсем не знают", "У нас актеры только написанный для них на бумаге текст и умеют произносить, а знать что-то и думать не обязательно",  -  комментируют в Сети.

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