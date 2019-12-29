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Лицо сына Елены Яковлевой Дениса перекошено из-за маленькой операции

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Лицо сына Елены Яковлевой Дениса перекошено из-за маленькой операции
Денис Шальных, фото из соцсети

Лицо сына актрисы театра и кино Елены Яковлевой Дениса Шальных перекошено из-за процедуры по удалению татуировок. Молодой человек был серьезно увлечен татуировками. Ими было покрыто почти все тело Дениса, в том числе много татуировок было и на его лице.

Недавно он решил избавить от росписей на лице. 27-летний мужчина  начал удалять наколки.  Специалисты знают, что это не очень приятная процедура и могут быть последствия. К счастью, временные. Возможно, к Новогодним праздникам лицо Дениса Шальных восстановится.

Очередную процедуру он делал в конце декабря, ему сделали лазерную обработку подбородка. В течение суток у сына актрисы появился сильнейший отек. Это может быть после использования лазера.
Денис рассказал, что из-за отёка он еле приоткрывает рот.

 
 
 
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Публикация от Денис Шальных (@tdbndie)26 Дек 2019 в 11:20 PST

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