Пугачева просила Крутого не брать на

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29 декабря 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Алла Пугачева просила композитора и продюсера Игоря Крутого не допустить Ольгу Бузову на новогодние "Голубые огоньки". СМИ пишут, что Примадонну якобы возмущает сценический образ Бузовой, получившей популярность по работе в шоу "Дом-2".

Также Пугачеву возмущает, что Бузова, у которой нет таланта, пытается стать певицей. Не нравится Алле Борисовне и тот, как ведет себя Ольга со зрителями. Народная артистка Алла Пугачева говорит, что Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами".

Говорят, Пугачева обращалась к Игорю Крутому с просьбой отказать Ольге Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька". Но не секрет, что Ольга Бузова примет участие в разных программах, посвященных Новому году.