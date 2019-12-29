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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пугачева просила Крутого не брать на "Новогодние огоньки" Бузову

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачева просила Крутого не брать на
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Алла Пугачева просила композитора и продюсера Игоря Крутого не допустить Ольгу Бузову на новогодние "Голубые огоньки". СМИ пишут, что Примадонну якобы возмущает сценический образ Бузовой, получившей популярность по работе в шоу "Дом-2".

Также Пугачеву возмущает, что Бузова, у которой нет таланта, пытается стать певицей.  Не нравится Алле Борисовне и тот, как ведет себя Ольга со зрителями.  Народная артистка Алла Пугачева говорит, что Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами".

Говорят, Пугачева обращалась к Игорю Крутому с просьбой отказать Ольге Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".  Но не секрет, что Ольга Бузова примет участие в разных программах, посвященных Новому году.

ИЧ

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