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За что любят Михаила Боярского дочь Лиза и многочисленные поклонницы

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

За что любят Михаила Боярского дочь Лиза и многочисленные поклонницы
Михаил Боярский, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Актер Михаил Боярский в свой юбилей получил трогательное признание от своей дочери Елизаветы Боярской. 27 декабря Боярскому исполнилось 70 лет. Лиза разместила в Инстраграм семейное фото, на котором она запечатлена со знаменитым отцом совсем малышкой и уже молодой женщиной.

Актриса Боярская поздравила отца с днем рождения и призналась, за что любит его. По словам Лизы, ее маленькие сыновья Андрей и Гриша считают деда своим лучшим другом.

У Боярской огромный перечень, за что она любит отцы. Самое главное, "за то, что он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом".

Михаил Боярский - один из немногих актеров, сохранивший свою единственную семью, женившийся один раз. "За то, что дом - это его крепость и папа всегда всё берёг для дома, ещё в 90-ые, когда ничего не было, он тащил на себе с гастролей, с выступлений на заводах и прочих концертах: кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику , дверные ручки, одежду - всё, где что выдавали или дарили", - рассказала Лиза.

Ей нравится, что отеу "если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдёт есть варёную картошку, селедку с луком и чёрный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью".  За то, что он бережет вещи, ..."пользуется кнопочным мобильником".

Многолетний курильщик Михаил Боярский перестал курить в квартире с появлением внуков. "Папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер", - ценит отца актриса.

По ее словам, на отце держится все: он закупает самые лучшие продукты, в том числе для внуков.  Если у кого из членов семьи заболит голова, он помчится в аптеку среди ночи.  По словам Лизы, отец объездит весь город, но найдет скритчера которого нет у Андрея в коллекции.

 
 
 
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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)26 Дек 2019 в 12:57 PST

"Я люблю Михаила Боярского с 5 лет! Эта энергетика, экспрессия..мой отец на него похож, потому что они ровестники, люди того времени отличаются особенным шармом! Здоровья и счастья!", - написала в комментарии подписчица. "Классный он у вас, берегите его!" "С днём рождения!!!!!долгих лет жизни этому удивительному человеку, без которого не получились бы все те любимые фильмы", - пишут фоллверы.

ИЧ

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