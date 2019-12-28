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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Собчак научила, как подводить итоги года

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак научила, как подводить итоги года
Фото: соцсети

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что в новогодние праздники помимо отдыха с семьёй планирует проанализировать уходящий год и оценить, «что удалось и не очень».

Собчак поделилась с подписчиками в соцсети, каким методом пользуется при оценке жизненных событий. По её мнению, нужно найти что-то в уходящем году, чем можно гордиться. При этом она отметила, что поводы для гордости могут быть самыми разными.

«Но самое главное - чтоб было чем гордиться. Неважно, достижениями ли в бизнесе, танцем на пилоне или научной диссертацией. Найдите чем и гордитесь, гордитесь, гордитесь!» - уверена телеведущая.

АБ

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