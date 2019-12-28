Телегин рассказал о разводе с Пелагеей

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28 декабря 2019, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Хоккеист Иван Телегин нарушил молчание и рассказал, о расставании с супругой певицей Пелагеей. Поклонники пары обвиняют спортсмена в измене, которая якобы и привела к разрушению брака.

"О трех годах семейной жизни не жалею", Пелагея разводится со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным из-за измены

Телегин рассказал свою версию произошедшего в соцсети. По словам хоккеиста, никакие третьи стороны не виноваты в их с Пелагеей расставании. Также спортсмен подчеркнул, что не жалеет о своих отношениях с певицей.

«Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за это. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем помогать друг другу», - написал Телегин.