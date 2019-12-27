Верка Сердючка готова ответить на вопрос

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27 декабря 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Народный артист Украины Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, намекнул на свою готовность принять участие в отборе на Евровидение-2020. С заявлением он выступил на телевидении.

Данилко спел на украинском телеканале "Make It Rain Champagne", а перед исполнением заявил: "На всякий случай, вдруг опять будут выяснять, чей Крым, на Евровидении - песня уже, в принципе, готова".

В социальных сетях пользователи пишут, что хотели бы видеть его на Евровидении. Однако, напомним, Данилко будет входить в состав отборочной комиссии, соответственно, представлять Украину не сможет.