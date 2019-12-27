Андрей Разин: Привет, Андрей! Андрей Малахов

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27 декабря 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

shatunov. com

Завтра, 28 декабря, на телеканале «Россия-1» выйдет очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова будет Юра Шатунов. Тема передачи, цитируем ведущего и гостя из анонса на «России»:

Малахов: «Все пишут о твоем скандале с Андреем Разиным».

Шатунов: «Он пытается запретить мне исполнять все мои песни».

Так как «АН» неоднократно писали о том, кому на самом деле принадлежат права на песни группы «Ласковый май», то мы поинтересовались у А. Разина, что он думает об этой передаче. А. Разин сообщил «АН», что правообладатели проинформировали телеканал «Россия -1» о юридических последствиях нарушения авторских и смежных прав.

Никакого ответа от телеканала «Россия-1» правообладатели не получили.

«АН» предполагает, что и не получат, так как доходы от рекламы в хайповой передаче с лихвой покроют все возможные судебные издержки. А то, что поданная в программе информация может не соответствовать действительности, так… пусть говорят!