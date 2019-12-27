Бузовой грозит арест

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27 декабря 2019, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

В правоохранительных органах Москвы рассказали, что телеведущей и певице Ольге Бузовой может грозить тюремное заключение или общественные работы.

Отмечается, что возможный арест певица может получить из-за регулярных нарушений правил дорожного движения. За прошедший год у Бузовой накопилось порядка шестидесяти штрафов, в том числе за несоблюдение сигнала светофора, скоростного режима и дорожной разметки.

«В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости, как записано в протоколе. С тех пор прошло уже более трех месяцев, но штрафы за это нарушение все еще не оплачены, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов», - рассказали правоохранители.