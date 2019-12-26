Асмус возмутила публику поцелуем не с мужем

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26 декабря 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

В Сети появилось новое видео с Кристиной Асмус, которое вновь взбудоражило публику. В этот раз супруга Гарика Харламова перед камерой поцеловалась с известным исполнителем.

Асмус сыграла в клипе Егора Крида. И хоть полное видео еще не попало в Сеть, 15-секундный тизер с поцелуем исполнителя и актрисы вызвал немало шума. Девушке тут же припомнили недавний скандал после постельной сцены в фильме.

«Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интим-сценами, где они были не уместны, зачем лезть в другое болото», - возмутились Интернет-пользователи.