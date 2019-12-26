Сын Валерии впервые вышел в общество вместе со своей женой после тайной свадьбы

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26 декабря 2019, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Для наследника певицы и его жены это стал первый совместный выход в свет после свадьбы. Артемий и Наталья тайно расписались минувшим летом. О свадьбе влюбленных не знали даже их родители.

Избранницу сына Валерия знает давно. Девушка родом из Новокузнецка, но уже много лет живет в Швейцарии. О том, что молодые люди влюблены родственники даже не догадывались. "Нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: "Вот такая тебе нужна жена!" Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются", - пояснил Пригожин.