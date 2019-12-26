Звезды поделились своими планами на Новый год

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26 декабря 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Российские звёзды рассказали, чем будут заниматься в новогодние праздники. Планы на каникулы у знаменитостей разные, однако бой курантов почти все будут встречать в кругу семьи.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия в этом году отказались от участия в корпоративах, хотя предложения поступали интересные и «заманчивые». Они решили провести Новый год и праздники с близкими в России.

"Это будет 17-й Новый год, который я встречаю с Валерией. В этот раз соберётся большая семья. Наш сын летом женился, свадьбы не было. Поэтому он с супругой и её родителями приезжает к нам на Новый год и Рождество. Он практически две недели будет в Москве. Моя дочка закончила экстерном университет, который находится в Швейцарии, и тоже вернулась в Россию. Поэтому мы впервые воссоединимся такой семьёй", - сказал музыкальный продюсер.