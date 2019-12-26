"О трех годах семейной жизни не жалею", Пелагея разводится со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным из-за измены

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26 декабря 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Певица Пелагея рассталась со своим супругом – хоккеистом Иваном Телегиным. Подписчики уже давно считали, что пара находится на грани развода, а спортсмена не раз обвиняли в многочисленных изменах. Но Пелагея стояла на своем – «мы счастливы в браке, у нас все хорошо».

Однако, в последнее время из соцсетей супругов пропали совместные фото, а на днях появился снимок Ивана в компании незнакомки на шоу Crave в Москве. И вот слухи перестали быть просто выдумкой хейтеров, Пелагея рассталась с Телегиным из-за его измен, правда, как и многие звезды, пара пытается сделать все интеллигентно и без грязи. Пока... а там как получится.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», - написала в своем Instagram-аккаунте артистка.