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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Гарик Харламов поделился темами, на которые он никогда не будет шутить

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Гарик Харламов поделился темами, на которые он никогда не будет шутить
Фото из соцсетей, Instagram garikkharlamov

Гарик Харламов широко известен как бывший участник КВН, телеведущий, актёр. В фильмографии артиста — больше 30 ролей.  В интервью RT шоумен рассказал о том, над чем он никогда шутить не будет.

Харламов признался: есть темы, которые не поддаются юмору. В их число входят: теракты, болезни, геноцид и многие другие вещи.

«Надо понимать, что шутка шутке рознь. Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причём так, чтобы никому не было обидно. Не переходить на личности. Это тонкая материя. Есть же и чёрный юмор, когда шутки звучат очень жёстко»,- говорит Гарик.

Также резидент «Comedy Club» уверен, что без конструктивной критики можно очень сильно потерять в качестве. Это необходимая вещь, без которой ничего вменяемого не получится.

ЕЧ

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