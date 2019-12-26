Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Путин поздравил Боярского с 70-летием

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин поздравил Боярского с 70-летием
Фото: соцсети

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Михаила Боярского с юбилеем. Сегодня, 26 декабря, народный артист России отмечает 70-летие. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами», - написал Путин в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Боярский по праву снискал всенародную любовь и признания. Глава государства пожелал артисту и его близким творческих успехов, здоровья и вдохновения.

АБ

//картина дня

В мире

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против России за Крымский мост

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против России за Крымский мост

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ответить России санкциями на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. "По Крыму никаких послаблений!" — написал Климкин в соцсети.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Среди севастопольских школьников продолжают пользоваться популярностью «снюсы» - сильнодействующие вещества, которые содержат никотин. Хотя по официальным данным случаев…

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…