Путин поздравил Боярского с 70-летием

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26 декабря 2019, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Михаила Боярского с юбилеем. Сегодня, 26 декабря, народный артист России отмечает 70-летие. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами», - написал Путин в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Боярский по праву снискал всенародную любовь и признания. Глава государства пожелал артисту и его близким творческих успехов, здоровья и вдохновения.