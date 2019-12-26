Эксперт оценила возможность интимной жизни Петросяна и Брухуновой

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26 декабря 2019, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Эксперт Диля Еникеева рассказала, возможна ли активная интимная жизнь в семейной паре 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги 30-летней Татьяны Брухуновой.

Сексолог высказала сомнения, что в столь почтенном возрасте Петросян еще способен «пуститься во все тяжкие». «Сомневаюсь, что у них есть любовные игры. Вспомним о геронтофилии — влечении к пожилым, оно, как правило, появляется, когда девушка безумно любила отца, а тот погиб, скоропостижно скончался. Вот дочь и ищет утешение в мужчинах постарше. А тут прямо дедушка», - уверена Еникеева.

Также она предположила, что в этой паре может повториться история брака артиста Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.