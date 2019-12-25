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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пригожин возмутился, почему Юрий Антонов получает меньше Пола Маккартни

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Пригожин возмутился, почему Юрий Антонов получает меньше Пола Маккартни
Фото: соцсети

Российский продюсер Иосиф Пригожин оценил гонорары композитора Юрия Антонова. Музыкант возглавил рейтинг самых дорогих отечественных артистов, выступающих на корпоративах.

За одно выступление 74-летний Антонов прости 15 миллионов рублей. Объясняется подобная сумма тем, что из-за возраста ему сложно выступать на корпоративах.

«Почему Пол Маккартни стоит 3 млн долларов, а Антонов должен стоить 250 тыс долларов? Я считаю, что Антонов тоже заслуживает стоить миллионы долларов. Юрий Михайлович Антонов - величайший композитор, написал огромное количество хитов», - считает Пригожин.

АБ

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