"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - Наташа Подольская опубликовала фото с оголенным животом

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24 декабря 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Подольская, фото: witter.com/podolskayamusic

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку, Подольская откликнулась на скандал, который затеяла Ксения Собчак.

Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - написала 37-летняя Наташа и обратилась к мужу: "Вовка, прости, ты единственный". "Наталь, не переживайте! Вы и в 50 будете выглядеть шикарно", - считают фолловеры.

Недавно старшие подруги 38-летней Ксении Собчак удивились ее критики женщин, которым за 40, и они ставят фото, на которых запечатлены с открытыми частями тела.