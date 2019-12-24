Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - Наташа Подольская опубликовала фото с оголенным животом

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Подольская, фото: witter.com/podolskayamusic

Певица, супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм фото в интересном купальнике - слитном, но живот открыт. Судя по подписи к снимку, Подольская откликнулась на скандал, который затеяла Ксения Собчак.

Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - написала 37-летняя Наташа и обратилась к мужу: "Вовка, прости, ты единственный".  "Наталь, не переживайте! Вы и в 50 будете выглядеть шикарно", - считают фолловеры.
Недавно старшие подруги 38-летней Ксении Собчак удивились ее критики женщин, которым за 40, и они ставят фото, на которых запечатлены с открытыми частями тела.

ИЧ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Российский продюсер Евгений Морозов рассказал, кто из российских артистов пользуется наибольшим спросом в период новогодних корпоративов. По его словам, пятерка самых…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан