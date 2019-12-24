54-летняя актриса Дарья Михайлова поддержала друга - актера, поставившего свой спектакль

//Шоу-бизнес 13+

24 декабря 2019, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Михайлова, фото: Alexander Chernykh, globallookpress.com

После смерти актера Влада Галкина говорили, что Дарья Михайлова уехала в Германию. Вдова Галкина не появлялась ни на премьерах кинофильмов или спектаклей, не видели ее и ни на каких фестивалях и светских мероприятиях.

Влад Галкин скоропостижно умер в тот период, когда они с Дарьей находились в бракоразводном процессе. Родители актера обижались на супругу сына, что она не поддерживала его в сложненные моменты жизни, хотя разводилась с ним, но претендовала на наследство.

Как писали СМИ, Михайлова почти перестала сниматься в кино, зачастила в Германию, пропала из виду.

И вот вдову Владислава Галкина заметили на премьере спектакля, поставленного ее давним приятелем-актером.

Михаилова рассказала, что ее пригласил сам Илья Бледный.

Говорят, 54-летняя Дарья Михайлова была во всем черном, но выглядела стильно.