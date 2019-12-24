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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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После развода с Гелой Месхи Катя Климова смогла осуществить давнюю мечту своей мамы

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

После развода с Гелой Месхи Катя Климова смогла осуществить давнюю мечту своей мамы
Екатерина Климова, фото: vk.com/katyaklimovagroup

Актриса Екатерина Климова до сих пор не высказывалась о разводе с Гелой Месхи, и наконец подтвердила расставание. По признанию красавицы-актрисы, мамы четверых детей, сейчас в ее личной жизни пустота.

Благодаря свободе, Екатерина смогла посвятить много времени своей маме Светлане Владимировне, с которой очень давно не проводила столько времени. Климова свозила маму в Израиль. Мечта мамы актрисы сбылась, они побывали на Святой земле.

Для Кати было счастьем вернуться в детство, когда не было ещё ни мужей, ни детей, ни десятков ролей, ходить с мамой за ручку, разговаривать ночами, секретничать.

По мнению Климовой, актерам тяжело сохранить семью. "Постоянные разлуки из-за гастролей, бесконечная гонка, постельные сцены на съёмочной площадке, эмоциональное выгорание — всё это явно не на пользу отношениям" - сказала Катя Климова в интервью журналу "Караван историй".

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)3 Ноя 2019 в 2:51 PST

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