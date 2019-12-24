Максим Галкин признался, как влюбился в Аллу Пугачеву 17 лет назад

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24 декабря 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Шоумен Галкин признался, как влюбился в Аллу Пугачеву 17 лет назад. Ему тогда было 25 лет. Примадонне - 52 года. Никто из этой пары не скрывает разницы в возрасте. Алла Борисовна старше Максима на 27 лет. Бывает, над Галкиным подшучивают, мол он любит женщин постарше.

Сидя у камина с Василием Вакуленко, известным рэпером Баста, Галкин рассказал свою историю любви. По словам Максима, с Аллой он полноценно живет с 2001 года. Он влюбился в нее и ему все равно, сколько ей лет.

"Я люблю её не за возраст, а потому что она такая", - поделился Максим с артистом.

У них было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга. "Поэтому и дети у нас появились, потому что дети появляются только в любви", - откровенничает юморист. (Детей Галкину и Пугачевой родила суррогатная мать).

"Вот это правильно сказано. Неважно сколько лет, как выглядит, хромает, полная или ещё что-то. Любят не за внешность, а за то, что это твой человек с котором тепло, интересно и жизнь как полет!" - поддерживают Максима Галкина фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)20 Дек 2019 в 5:13 PST