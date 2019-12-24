Катя Гордон назвала Елену Летучую

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24 декабря 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7days.ru

Фото из соцсетей, Instagram elenapegas

Телеведущая Елена Летучая подаёт в суд на телекомпанию НТВ из-за выпуска шоу «Звезды сошлись». В передаче приняла участие Асмик Вайе Рейтор, бывшая жена мужа ведущей — Юрия Анашенкова. Женщина намерена получить компенсацию в размере 50 миллионов рублей из-за удара по имиджу её семьи.

На съёмках экс-супруга мужа Летучей пожаловалась: бывший муж совсем не платит ей алименты на их сына.

По заявлению Елены, сотрудники НТВ сознательно подготовили материал телевизионной программы так, чтобы создать негативное мнение о ее семье и увеличить этим свои рейтинги. Также бывшая ведущая программы «Ревизорро» негодует о том, что ее коллеги забыли о главном правиле работы журналиста: нельзя искажать истину ради получения выгоды.

Журналистка отрицает: ее муж не бросал бывшую жену в долгах и без материальной поддержки. Юрий постоянно помогает деньгами своему ребёнку и оплачивает его нужды. Она заявила, что Асмик ведёт аморальный образ жизни, и муж не доверяет бывшей жене, которая вымогает у него деньги.

Интересы Асмик будет представлять Катя Гордон. Она уже прокомментировала произошедшее.

«Лена Летучая, похоже, вы являетесь жертвой обмана! Вы пишете абсолютный бред и враньё (такое на моей юридической практике случалась или с дурами, или с обманутыми любящими жёнами (полагаю вы не дура)", — обратилась к ведущей Гордон.

Известно, что Елена Летучая и Юрий Анашенков поженились в августе 2016 года на греческом острове Санторини.